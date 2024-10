Bergamonews.it - Settimana per l’Energia e la Sostenibilità 2024: in arrivo eventi e seminari per un futuro più sostenibile

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Confartigianato Imprese Bergamo, da sempre attenta alle tematiche dellaambientale, economica e sociale, è orgogliosa di annunciare la nuova edizione dellapere la, in programma dal 21 al 27 ottobre. L’evento, giunto alla sua 16^ edizione, è stato ideato nel 2009 da Confartigianato Imprese Bergamo per sensibilizzare imprese e cittadini su temi come, l’economia circolare e la transizione ecologica, attraverso un ricco programma di, conferenze, workshop e visite guidate.