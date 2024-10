?Senigallia in lutto per Leonardo: giovedì i funerali del 15enne. I bulli e un brutto voto a scuola tra le ipotesi del suicidio (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La città di Senigallia si prepara a un doloroso addio. giovedì 17 ottobre alle ore 15:00, presso la chiesa parrocchiale di Montegnano, si terranno i funerali di Leonardo, il ragazzo di Leggo.it - ?Senigallia in lutto per Leonardo: giovedì i funerali del 15enne. I bulli e un brutto voto a scuola tra le ipotesi del suicidio Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La città disi prepara a un doloroso addio.17 ottobre alle ore 15:00, presso la chiesa parrocchiale di Montegnano, si terranno idi, il ragazzo di

Gli insulti - i pantaloni abbassati - i colpi sui genitali : Leonardo Calcina e il bullismo all’istituto Panzini di Senigallia - Diceva che metteva di proposito gli auricolari nelle orecchie per non sentirli. Al Panzini la situazione è peggiorata: «Mi piaceva mettermi lo smalto e tenere i capelli lunghi e allora hanno iniziato a prendermi di mira su quello che credevano fosse il mio orientamento sessuale, ma in realtà lo facevo solo perché mi piaceva, tutto qui prosegue Ogni occasione era motivo di scherno e ... (Open.online)

Senigallia - il padre di Leonardo : «I giovani - oggi - sono sempre più disumani : me l'hanno distrutto e voglio capire perché» - Il quindicenne si è ucciso domenica sera. Aveva riferito di avere subito gravi episodi di bullismo. Che però i compagni di classe e la fidanzata negano. (Vanityfair.it)

Gli insulti - i pantaloni abbassati - i colpi sui genitali : Leonardo Calcina e il bullismo all’istituto Panzini di Senigallia - La procura di Ancona ha aperto un fascicolo d’indagine per istigazione al suicidio. . A volte sputavano quando lo vedevano passare. Proprio lunedì 14 ottobre era in programma un incontro tra i genitori e i rappresentanti della scuola per parlare del problema. Al Panzini la situazione è peggiorata: «Mi piaceva mettermi lo smalto e tenere i capelli lunghi e allora hanno iniziato a prendermi di ... (Open.online)