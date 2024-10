Formiche.net - Se vuole contare domani, l’Europa deve agire oggi. Il bilancio di Borrell sull’Ue

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nel 2022era addormentata e la guerra d’Ucraina ha rappresentato una sveglia per il Vecchio continente, peccato che, una volta svegli, “non ci si può girare dall’altra parte” e rimettersi a dormire. In una delle sue ultime apparizioni pubbliche come membro della Commissione europea, Josep, Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ha tenuto un discorso per tracciare undel suo mandato come capo del Servizio europeo per l’azione esterna (Eeas) e per delineare le sfide che la futura Commissione e gli Stati membri si troveranno a fronteggiare. Il discorso è stato tenuto in occasione della quarta edizione della European defence and security conference, l’evento che riunisce stakeholder e le maggiori realtà industriali della Difesa europea.