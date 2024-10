Facta.news - Questo non è un camioncino pro-Palestina con la scritta «Gay Power»

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il 15 ottobre 2024 è stato pubblicato su X un video (qui archiviato) di unbianco, con alcune scritte sulla carrozzeria e la bandiera dellafuori dal finestrino, mentre passa per strada di fronte ad alcune persone con in mano la bandiera di Israele. Chi lo ha condiviso afferma che il filmato è stato registrato a un «raduno di ebrei negli Usa», dove sarebbeto arrivato «un furgone per protestare con laGaysul cofano, bandiera, passeggeri con megafono e maglia delle SS a bordo,Hitler aveva ragione sulla fiancata». Si tratta di una notizia presentata senza il contesto necessario alla sua comprensione. Il filmato è reale, ed è stato registrato a Boca Raton, in Florida, ma risale al 12 maggio 2021.