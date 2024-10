Noinotizie.it - Puglia: i predoni delle olive Furti nel periodo della raccolta

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti: Con l’aviocampagna olivicola e olearia, si riaccende il fenomenorazzie diche vanno sorvegliate di notte e scortate di giorno e di notte durante i trasferimenti nei frantoi. E’ la denuncia di Coldiretti, rispetto a quanto sta già avvenendo negliti a partire dalla ‘zona calda’ a Bitonto, dove le bande criminali hanno riavviato idi, ma il fenomeno annualmente riguarda l’intera regione. I gruppi di malfattori in 3/5 minuti riescono a portare via oltre 30 kg diad albero – aggiunge Coldiretti– battendo gli ulivi con mazze anche di ferro per far crollare il maggior numero di prodotto, danneggiando al contempo le piante.