Quotidiano.net - Pubblica Amministrazione: siglato il Protocollo per formare i dipendenti sulla salute

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) È stato di recentea Palazzo Vidoni dal Ministro per la, il senatore Paolo Zangrillo e dal Presidente dell’Inail, il Professor Fabrizio D'Ascenzo, und’Intesa che ha come obiettivo la costruzione di una cultura condivisa sui temi dellae della sicurezza nei luoghi di lavoro. Più nello specifico, l’intesa punta a promuovere e diffondere buone pratiche attraverso la formazione e l’aggiornamento deidelle pubbliche amministrazioni: «La cultura della sicurezza rappresenta un valore da coltivare e alimentare non solo nelle nostre organizzazioni, ma in ogni ambito delle nostre vite – ha sottolineato il Ministro Zangrillo –. Solo così possiamo finalmente parlare e diffondere una vera cultura del rispetto, perché anche solo una vita umana persa sul lavoro è una sconfitta per tutti noi, per il Paese.