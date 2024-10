Probabili formazioni Lecce-Fiorentina: ottava giornata Serie A 2024/25 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le Probabili formazioni di Lecce-Fiorentina, match dell’ottava giornata di Serie A 2024/2025. La partita inizierà alle 15:00 di domenica 20 ottobre nella cornice dello stadio Via del Mare. Dieci punti per i viola, cinque in più dei giallorossi che hanno bisogno di una vittoria in casa per dare una svolta ad un inizio di stagione sotto le aspettative. La gara sarà trasmessa in diretta su Dazn. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti sulle possibili scelte dei due allenatori, Luca Gotti e Raffaele Palladino. Lecce – Spazio al 4-3-3 con Rebic e Krstovic in attacco insieme a Dorgu. Coulibaly, Pierret e Ramadani saranno in mediana. Fiorentina – Bove, Cataldi e Adli a centrocampo. Colpani e Gudmundsson a supporto di Kean. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ledi, match dell’di/2025. La partita inizierà alle 15:00 di domenica 20 ottobre nella cornice dello stadio Via del Mare. Dieci punti per i viola, cinque in più dei giallorossi che hanno bisogno di una vittoria in casa per dare una svolta ad un inizio di stagione sotto le aspettative. La gara sarà trasmessa in diretta su Dazn. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti sulle possibili scelte dei due allenatori, Luca Gotti e Raffaele Palladino.– Spazio al 4-3-3 con Rebic e Krstovic in attacco insieme a Dorgu. Coulibaly, Pierret e Ramadani saranno in mediana.– Bove, Cataldi e Adli a centrocampo. Colpani e Gudmundsson a supporto di Kean.

