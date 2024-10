Prezzi del petrolio a picco: Lagarde ora deve tagliare i tassi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Alibi, zero. Il crollo dei Prezzi del petrolio sgombra dal campo l'elemento più concreto e attuale che avrebbe potuto alimentare resistenze all'imminente consiglio della Bce, giovedì, rispetto a un nuovo taglio dei tassi di interesse, verosimilmente di 25 punti base. Nella giornata di ieri, infatti, si sono accentuati ulteriormente i ribassi dei Prezzi dell'oro nero. A metà seduta in Europa il barile di Brent, il greggio di riferimento del mare del Nord crollava del 4,75% a 73,78 dollari. E negli scambi dell'after hours sul mercato statunitense, il West Texas Intermediate sfiorava il meno 5% cadendo a 70,16 dollari, sui minimi da inizio mese. Iltempo.it - Prezzi del petrolio a picco: Lagarde ora deve tagliare i tassi Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Alibi, zero. Il crollo deidelsgombra dal campo l'elemento più concreto e attuale che avrebbe potuto alimentare resistenze all'imminente consiglio della Bce, giovedì, rispetto a un nuovo taglio deidi interesse, verosimilmente di 25 punti base. Nella giornata di ieri, infatti, si sono accentuati ulteriormente i ribassi deidell'oro nero. A metà seduta in Europa il barile di Brent, il greggio di riferimento del mare del Nord crollava del 4,75% a 73,78 dollari. E negli scambi dell'after hours sul mercato statunitense, il West Texas Intermediate sfiorava il meno 5% cadendo a 70,16 dollari, sui minimi da inizio mese.

