Ilrestodelcarlino.it - Polizia giudiziaria da Biancani: "Ma io non c’entro niente, volevano l’accesso a tutto"

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) e Antonella Marchionni "e Finanza sono arrivati anche da me. Ehi, io non. Sono venuti solo ad avvisarmi che hanno bisogno di ulteriori documenti. Siamo tutti sereni, almeno io". Gli inquirenti lunedì mattina hanno bussato anche alla porta del sindaco Andrea, lo hanno fatto per un breve colloquio di circa 15 minuti in cui hanno richiesto la massima disponibilità a fornirequello di cui hanno bisogno nell’ambito dell’inchiesta per concorso in corruzione e falso in cui indaga la Procura. L’interesse degli inquirenti è a 360 gradi e intende far luce su un ampio spettro di situazioni di cui, la vicenda di Opera Maestra e Stella Polare appare solo un punto di partenza. E il sindaco conferma di aver dato agli inquirenti le chiavi di tutte le porte.