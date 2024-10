Pogba si apre al divieto di doping mentre il francese si prepara a tornare nel 2025 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) 2024-10-16 20:37:25 Il web non parla d’altro: Paul Pogba ha ammesso di aver preso in considerazione l’idea di ritirarsi dal calcio dopo aver ricevuto una squalifica di quattro anni per doping. Il 31enne centrocampista francese ha presentato ricorso con successo contro la squalifica, con la Corte Arbitrale dello Sport (CAS) che la ha ridotta a 18 mesi all’inizio di questo mese. Ciò significa che Pogba potrà tornare al calcio professionistico nel marzo 2025. Parlando a ESPN, Pogba ha rivelato il prezzo che la decisione originale ha avuto su di lui, dicendo: “Sì, avevo molti pensieri nella mia testa, avevo così tanti pensieri da smettere persino di giocare. “Inizi a fare i conti nella tua testa. Quattro anni senza gioco, allenamenti: quale club mi vorrà? Sarei in forma?” Nonostante questi dubbi, Pogba è rimasto fiducioso, affermando di aver sempre creduto nella sua innocenza. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) 2024-10-16 20:37:25 Il web non parla d’altro: Paulha ammesso di aver preso in considerazione l’idea di ritirarsi dal calcio dopo aver ricevuto una squalifica di quattro anni per. Il 31enne centrocampistaha presentato ricorso con successo contro la squalifica, con la Corte Arbitrale dello Sport (CAS) che la ha ridotta a 18 mesi all’inizio di questo mese. Ciò significa chepotràal calcio professionistico nel marzo. Parlando a ESPN,ha rivelato il prezzo che la decisione originale ha avuto su di lui, dicendo: “Sì, avevo molti pensieri nella mia testa, avevo così tanti pensieri da smettere persino di giocare. “Inizi a fare i conti nella tua testa. Quattro anni senza gioco, allenamenti: quale club mi vorrà? Sarei in forma?” Nonostante questi dubbi,è rimasto fiducioso, affermando di aver sempre creduto nella sua innocenza.

