Ilrestodelcarlino.it - Perquisita la sede di Olidata: "Nostre azioni trasparenti"

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Perquisizioni, 18 persone e 14 società indagate e l’arresto del dg di Sogei, Paolino Iorio, dirigente della società del Ministero dell’economia e finanze, preso in flagranza di reato dalla Guardia di Finanza mentre intascava una mazzetta da 15 mila euro da un imprenditore lunedì sera a Roma. È il frutto di un’inchiesta per corruzione e turbativa d’asta della Procura di Roma. L’indagine riguarda diverse procedure di appalto o affidamento in materia di informatica e telecomunic, bandite da Sogei Spa, dai ministeri dell’Interno e della Difesa e dallo Stato Maggiore della Difesa. Tra gli indagati anche Andrea Stroppa, classe ‘94, ritenuto, secondo quanto scrive la Gdf, il "referente di Elon Musk in Italia".