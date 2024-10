Pera pronto alla sfida. Si gioca il titolo europeo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si decide tutto all’ultima corsa del calendario, prevista sabato prossimo, 19 ottobre, in Portogallo, in un campionato europeo molto equilibrato con vincitori diversi su tutte le altre prove. E c’è un lucchese a giocarsi tutto. Siamo arrivati all’ultimo appuntamento della rassegna continentale endurance (per i meno esperti leggasi le prove di durata) e il pilota di Marlia Riccardo Pera, con la Ferrari 296 Inghilterra e i suoi compagni di squadra Davide Rigon e Mike Wainwright (sono previsti tre piloti per ogni auto), sono terzi in classifica, a soli 8 punti dalla vetta, dove ci sono i driver dell’altra Ferrari 296, quella della Svizzera e l’Aston Martin Inghilterra. Sulle cinque sfide sinora disputate ben cinque sono stati i vincitori diversi. Questo ha fatto sì che i punteggi fossero equamente distribuiti e la graduatoria molto corta. Lanazione.it - Pera pronto alla sfida. Si gioca il titolo europeo Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si decide tutto all’ultima corsa del calendario, prevista sabato prossimo, 19 ottobre, in Portogallo, in un campionatomolto equilibrato con vincitori diversi su tutte le altre prove. E c’è un lucchese arsi tutto. Siamo arrivati all’ultimo appuntamento della rassegna continentale endurance (per i meno esperti leggasi le prove di durata) e il pilota di Marlia Riccardo, con la Ferrari 296 Inghilterra e i suoi compagni di squadra Davide Rigon e Mike Wainwright (sono previsti tre piloti per ogni auto), sono terzi in classifica, a soli 8 punti dvetta, dove ci sono i driver dell’altra Ferrari 296, quella della Svizzera e l’Aston Martin Inghilterra. Sulle cinque sfide sinora disputate ben cinque sono stati i vincitori diversi. Questo ha fatto sì che i punteggi fossero equamente distribuiti e la graduatoria molto corta.

