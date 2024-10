Abruzzo24ore.tv - Parte il restauro dell'ex collegio Ravasco: ecco tutte le novità!

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Teramo - Presentati i lavori per il recupero dela Teramo, con interventi di adeguamento sismico e riuso’edificio. Lunedì 21 ottobre, alle ore 12, si terrà una conferenza stampa presso il cantiere'exa Teramo, per presentare ufficialmente l'avvio dei lavori die riqualificazioneo storico edificio di viale Cavour. La struttura, gravemente compromessa dal sisma del 24 agosto 2016, è al centro di un importante progetto di recupero che include interventi di adeguamento sismico, riuso adattativo e ricostruzione. Tra icipanti alla conferenza ci saranno figure di rilievo come il commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma, Guido Castelli, insieme al presidentea Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e all’assessore alla Salute, Nicoletta Verì.