Operazione della polizia locale a Roma: sequestrata discarica abusiva di oltre 1100 m²

Le indagini portate avanti dall'Unità SPE della polizia locale di Roma Capitale si sono concluse con il sequestro di un'area di oltre 1100 metri quadrati a Colle Fiorito – Borghesiana, dove un imprenditore del settore edile aveva realizzato una discarica abusiva. Questo intervento evidenzia l'impegno delle autorità locali nel contrastare il fenomeno dell'abbandono e dello smaltimento illecito dei rifiuti, un problema che persiste in diverse zone della capitale.

La scoperta della discarica abusiva

I primi accertamenti condotti dagli agenti hanno rivelato la presenza di un gran numero di rifiuti sparsi sul terreno. Successivamente, è stata avviata un'ispezione approfondita, che ha messo in evidenza un deposito illegale di rifiuti di ogni genere. Gli inquirenti hanno trovato carcasse di veicoli e rifiuti classificati come pericolosi e speciali.

