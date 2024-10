Omiccioli nuovo mister A Sassoferrato Gobbi

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sono due i cambi di alllenatore in questi ultimi giorni in Promozione: Jesina e-Genga. Quello che fa più rumore, visto il blasone, è sicuramente a Jesi. Il cambio dell’allenatore, la via scelta dalla Jesina per provare a raddrizzare un inizio di stagione inferiore, e non di poco, alle attese. Dopo il poker di pareggi degli ultimi quattro turni (quattro punti sui dodici bazzecole per una squadra che punta senza mezzi termini - inutile nascondersi dietro al classico dito - a vincere il campionato e tornare in tutta fretta al piano di sopra. Fermo restando che il campionato d’Eccellenza rappresenta da anni il traguardo massimo cui possa aspirare una città e un tessuto industriale delusi dalla serie di drastici ridimensionamenti, scherma a parte, delle più importanti realtà sportive locali.