Pisa – Nuovo fabbricato Erp a Pisa, sindaco: "Sostituirà due vecchi edifici" Nuovo fabbricato Erp a Pisa, partiti i lavori per la costruzione del Nuovo edificio di edilizia residenziale pubblica di via Frascani a Cisanello, in zona Isola Verde. Il sindaco di Pisa Michele Conti ha effettuato un sopralluogo a cantiere appena avviato e seguito dall'azienda Apes, per assistere ai primi lavori di scavo e rilievo che permetteranno di gettare le fondamenta del Nuovo fabbricato. Il Nuovo edificio ERP ospiterà 12 alloggi popolari e viene costruito, con recupero delle volumetrie, illustra il Comune di Pisa, al posto di due fabbricati ERP di Cisanello che saranno demoliti.

