Secoloditalia.it - Nuovi Criteri Ambientali Minimi: un nuovo strumento verso la sostenibilità. Di cosa si tratta

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dal 2003, anno dell’adozione del Piano d’Azione per gli acquisti sostenibili da parte della Pubblica Amministrazione, i(CAM) rappresentano uno dei primi esempi di economia circolare in Italia. Attral’introduzione di standard più elevati per l’acquisto di forniture e servizi, i CAM sono oggi unofondamentale per promuovere laambientale e il rispetto dei principi di economia circolare. CAM e Competitività: Una Scelta Strategica per le Imprese Difatti, le imprese che decidono di abbracciare questinon solo perseguono l’utile aziendale, ma integrano nel loro operato valori etici, sociali e