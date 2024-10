Musica, è morto Liam Payne: ex cantante degli One Direction (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Liam James Payne, ex membro della boyband One Direction, è morto dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires. Lo riferisce la polizia locale. Aveva 31 anni. Lapresse.it - Musica, è morto Liam Payne: ex cantante degli One Direction Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)James, ex membro della boyband One, èdopo essere caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires. Lo riferisce la polizia locale. Aveva 31 anni.

Liam Payne - morto a 31 l'ex membro degli One Direction

Una notizia che coglie di sorpresa i numerosissimi fan della band, sparsi in tutto il mondo. Il corpo del ragazzo è stato trovato dopo che era caduto dal terzo piano di un hotel del quartiere di Palermo. Liam James Payne, musicista, chitarrista, cantante ed ex membro del gruppo One Direction, è morto. La tragedia è avvenuta a Buenos Aires.

Liam Payne è morto : l'ex One Direction scomparso a 31 anni

Diversi testimoni presenti nell'hotel in cui alloggiava il 31enne a Buenos Aires hanno raccontano che il ragazzo è caduto dalla sua stanza al terzo piano. Le autorità argentine hanno allestito una tenda rossa ed hanno già coperto il corpo mentre iniziano le indagini sulla morte della giovane star. Non sappiamo se sia stato intenzionale o accidentale.

Liam Payne è morto : come e chi era il cantante

Il cantante degli One Direction è stato trovato morto nel pomeriggio di mercoledì 16 ottobre 2024, nella capitale argentina, in strada. I principali giornali locali, La Nacion e Clarin, hanno fatto sapere che la polizia sarebbe stata contattata per raggiungere l'hotel, con una chiamata d'emergenza. Ora è stata aperta un'indagine.