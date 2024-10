Muore a 53 anni ex allenatore dell'Udinese (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Addio a Luca Mattiussi, morto per una forma di tumore al pancreas. Aveva scoperto di essere malato nel 2020. Mattiussi aveva compiuto 53 anni l'8 ottobre scorso. Il tecnico friulano era stato allenatore della Primavera dell'Udinese tra il 2012 e il 2017: nella sua carriera ha diretto alcuni dei Udinetoday.it - Muore a 53 anni ex allenatore dell'Udinese Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Addio a Luca Mattiussi, morto per una forma di tumore al pancreas. Aveva scoperto di essere malato nel 2020. Mattiussi aveva compiuto 53l'8 ottobre scorso. Il tecnico friulano era statoa Primaveratra il 2012 e il 2017: nella sua carriera ha diretto alcuni dei

