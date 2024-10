Misure da adottare anche nell'eventualità dello smart working: ecco le informazioni (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lo smart working, o Lavoro Agile, è una nuova filosofia manageriale fondata sulla restituzione alle persone di flessibilità e autonomia nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare, a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati. Dopo la pandemia, dunque, lo smart working è diventato parte integrante delle nostre vite, portando con sé un acceso dibattito sui concreti vantaggi del Lavoro Agile. Ma quali obblighi ha il datore di lavoro nei confronti di un lavoratore in smart working? In caso di svolgimento dell’attività lavorativa in smart working, l’obbligo di valutazione del rischio, a carico del datore di lavoro ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/08 (TUSL) e tutti gli obblighi conseguenti per la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, non vengono meno. Quotidiano.net - Misure da adottare anche nell'eventualità dello smart working: ecco le informazioni Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lo, o Lavoro Agile, è una nuova filosofia manageriale fondata sulla restituzione alle persone di flessibilità e autonomiaa scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare, a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati. Dopo la pandemia, dunque, loè diventato parte integrante delle nostre vite, portando con sé un acceso dibattito sui concreti vantaggi del Lavoro Agile. Ma quali obblighi ha il datore di lavoro nei confronti di un lavoratore in? In caso di svolgimento dell’attività lavorativa in, l’obbligo di valutazione del rischio, a carico del datore di lavoro ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/08 (TUSL) e tutti gli obblighi conseguenti per la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, non vengono meno.

