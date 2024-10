Secoloditalia.it - Migranti, sgominata banda di trafficanti a Milano: “Come un’agenzia di viaggi”. Tariffe fino a 11mila euro

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dieci egiziani sono stati fermati dalla polizia dicon l’accusa di associazione per delinquere e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: facevano parte di un network criminale transnazionale diche agiva “vere e proprie agenzie dio” per portare illegalmenteegiziani in Italia dalla Libia a un costo variabile tra i 4mila e i 6mila. La stessa rete diera attiva anche sulla rotta greca, per le quale le traversate costavano tra i 3mila e i 5mila