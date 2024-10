Migranti, nave Libra in porto in Albania: l'Europa studia il protocollo, le Ong vanno all'attacco (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Mentre l'Europa, anche quella socialista, vorrebbe replicare a livello comunitario il patto Italia-Albania, le opposizioni italiane partono subito all'attacco e usano le Ong come stampella Ilgiornale.it - Migranti, nave Libra in porto in Albania: l'Europa studia il protocollo, le Ong vanno all'attacco Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Mentre l', anche quella socialista, vorrebbe replicare a livello comunitario il patto Italia-, le opposizioni italiane partono subito all'e usano le Ong come stampella

Migranti in Albania - Miccio (Emergency) : “Spregio alla dignità umana. Preoccupante che l’Ue consideri questo un possibile modello” - “Si sprecano risorse pubbliche italiane che potrebbero essere usate molto meglio per creare accoglienza e diritti per tutti, per portare sedici persone in Albania in un vero e proprio lager” prosegue la presidente della Ong che definisce le strutture come “non dignitose e rispettose dei diritti umani”. (Ilfattoquotidiano.it)

I 16 migranti arrivati in Albania - sul centro la bandiera Ue. Ma quella di von der Leyen non è la legittimazione di cui parla Meloni - In altre parole, l’accordo albanese è guardato come un esperimento dal quale trarre riflessioni utili a implementare la legislazione sui rimpatri, che von der Leyen pensa di concretizzare anche con degli hub in Paesi terzi. Se issare la bandiera europea sul centro non è un autogol, poco ci manca. La bandiera che il governo ha voluto sventolasse accanto al tricolore sui muri che circondano ... (Ilfattoquotidiano.it)

Albania - arrivata nave Libra con 16 migranti - Questa mattina è arrivata in Albania la nave Libra. A bordo, i primi migranti presi in carico nei centri gestiti dall’Italia. Servizi di Massimiliano Cochi The post Albania, arrivata nave Libra con 16 migranti first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)