Meloni, 'mai così tante risorse sulla sanità' (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Non ci sono mai state così tante risorse sulla sanità". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a margine del vertice Ue-Paesi del Golfo. Il fondo sanitario, ha aggiunto, "arriverà a 136,5 miliardi nel 2025 e a 140 miliardi nel 2026". Quotidiano.net - Meloni, 'mai così tante risorse sulla sanità' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Non ci sono mai state". Lo ha detto la premier Giorgiaa margine del vertice Ue-Paesi del Golfo. Il fondo sanitario, ha aggiunto, "arriverà a 136,5 miliardi nel 2025 e a 140 miliardi nel 2026".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra - Meloni : “Conti in ordine senza aumentare tasse - mai così tante risorse su sanità” - "E' una manovra di buon senso – sottolinea – che concentra […]. (Adnkronos) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Bruxelles dove partecipa al summit Ue-Consiglio Cooperazione del Golfo, si dice "molto soddisfatta della manovra. Sono molto contenta della compattezza della maggioranza, della velocità con la quale la manovra di bilancio è stata approvata ieri sera". (Periodicodaily.com)

Meloni : “Mai così tante risorse per la sanità”. Ma per l’opposizione è un bluff e medici ed infermieri insorgono - “Se dovesse essere confermato che per il 2025 sarebbero destinati alla Sanità solo 880 milioni e i restanti 3 miliardi a valere sul 2026, saremmo di fronte ad una scandalosa mistificazione che vanifica tutti i proclami che sono stati fatti fino a oggi”, commenta Pierino Di Silverio, segretario del maggiore sindacato dei medici ospedalieri, l’Anaao Assomed. (Ilfattoquotidiano.it)

“Questo è il massimo che possiamo fare”. Manovra - così Meloni ha piegato Tajani e Salvini : - L'articolo “Questo è il massimo che possiamo fare”. Il tempo delle polemiche è finito. Leggi anche: Manovra, via libera a interventi da 30 miliardi. Una Meloni soddisfatta, che ha trovato la quadra dopo giorni di tensione all’interno del centrodestra. Con una prova “muscolare”, avrebbe zittito i due alleati: “Questo è il massimo che possiamo fare”. (Thesocialpost.it)