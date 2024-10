Medicinali, latte in polvere e vestiti: da Forlì bancali di aiuti umanitari per i profughi di guerra in Libano (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La guerra in corso il Libano oltre ad aver causato numerose vittime nella popolazione civile, ha costretto alla fuga ad oltre un milione di persone. Per aiutare questi sfollati che hanno abbandonato le loro case, il Comitato per la lotta contro la fame nel mondo si è attivato per inviare un Forlitoday.it - Medicinali, latte in polvere e vestiti: da Forlì bancali di aiuti umanitari per i profughi di guerra in Libano Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lain corso iloltre ad aver causato numerose vittime nella popolazione civile, ha costretto alla fuga ad oltre un milione di persone. Per aiutare questi sfollati che hanno abbandonato le loro case, il Comitato per la lotta contro la fame nel mondo si è attivato per inviare un

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alla sbarra per terrorismo : dalla Francia al Libano in guerra - il processo si complica - Il caso si intreccia quindi con l’attuale situazione in. TRIESTE - Il processo ormai quarantennale al terrorista libanese Georges Ibrahim Abdallah continua a Trieste, mentre in Francia si attende che il giudice si pronunci su un'eventuale libertà condizionale in merito ai reati commessi oltralpe. . (Triesteprima.it)

Guerra Israele-Libano - news in diretta - Tel Aviv : “L’attacco all’Iran sarà mortale”. Raid a sud di Beirut - fumo nero tra gli edifici - Le ultime notizie dalla guerra in Medio Oriente e gli aggiornamenti dell'ultima ora sull'escalation tra Israele, Iran e Libano: news di oggi sul conflitto a Gaza.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Alla sbarra per terrorismo : dalla Francia al Libano in guerra - il processo si complica - TRIESTE - Il processo ormai quarantennale al terrorista libanese Georges Ibrahim Abdallah continua a Trieste, mentre in Francia si attende che il giudice si pronunci su un'eventuale libertà condizionale in merito ai reati commessi oltralpe. Il caso si intreccia quindi con l’attuale situazione in. . (Triesteprima.it)