Maternità surrogata reato anche per chi va all’estero, sì definitivo e scontro in Senato (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Maternità surrogata, anche chi va all'estero compie un reato. A deciderlo l'Aula del Senato, che ha approvato in L'articolo Maternità surrogata reato anche per chi va all’estero, sì definitivo e scontro in Senato proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Maternità surrogata reato anche per chi va all’estero, sì definitivo e scontro in Senato Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) –chi va all'estero compie un. A deciderlo l'Aula del, che ha approvato in L'articoloper chi va, sìinproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

