Ilnapolista.it - Marie-Alix Canu-Bernard difenderà Mbappé dall’accusa di stupro. È una nota penalista in Francia (Rmc)

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)è l’avvocato chedi: si tratta di un volto già ben noto in(Rmc) Nel delicato processo che lo vedrà protagonista, il campione francese Kylianha scelto di essere difeso da unanel settore.è avvocatodal 1991 ed è volto noto del settore dagli attentati del gennaio 2015. Come racconta RMC sport, il terrorista Amedy Coulibaly, assassino della poliziotta Clarissa Jean-Philippe e sequestratore del negozio Hyper Cacher, era uno dei suoi clienti dal 2002. “È stato quando ho saputo che all’interno c’erano donne e bambini che ho fatto sapere alla polizia che ero a loro disposizione”, aveva dichiarato in un’intervista a Le Monde. Chi è l’avvocato di KylianInsomma, non si tratta esattamente di una donna che evita i casi difficili.