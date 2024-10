Mare Jonio fermata in porto | pugno duro del Viminale esplode l' ira dell' Ong

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nuovo fermo amministrativo per la nave: l'imbarcazionea Ong Mediterranea Saving Humans è statanuovamente dalla Capitaneria diper aver violato le norme contenute nel decreto Piantedosi. Dopo molte pressioni, il mezzo, battente bandiera italiana, era riuscito a far sbarcare 58 migranti recuperati nel Mediterraneo aempedocle, contravvenendo alle indicazionie autorità che avevano indicato come destinazione di arrivo Napoli. Oltre al fermo, per laè stata stabilita una multa di 4 mila euro. «Per la terza volta la nostra naveviene colpita dal decreto Piantedosi dopo aver soccorso vite umane in pericolo», ha comunicato Laura Marmorale, presidente di Mediterranea Saving Humans.