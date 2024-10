Manovra: Tajani, valuteremo in parlamento migliorie, ma necessarie coperture' (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Vedremo in parlamento se sarà possibile appartare migliorie, ma devono esserci le coperture". Così, sulla Manovra, il ministro degli Esteri Antonio Tajani al termine dell'incontro alla Farnesina con l'omologo olandese Caspar Veldkamp. Liberoquotidiano.it - Manovra: Tajani, valuteremo in parlamento migliorie, ma necessarie coperture' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Vedremo inse sarà possibile appartare, ma devono esserci le". Così, sulla, il ministro degli Esteri Antonioal termine dell'incontro alla Farnesina con l'omologo olandese Caspar Veldkamp.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra : Tajani - 'legge bilancio soddisfacente - frutto del dialogo e non di imposizione' - (Adnkronos) - "Ampiamente soddisfacente". Giudica con queste parole, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, la legge di bilancio, parlando al termine dell'incontro alla Farnesina con l'omologo olandese Caspar Veldkamp. Inoltre, sottolinea il vice premier, "il sostegno delle banche alla manovra non è stato frutto di un imposizione e nemmeno di una tassa sugli extra profitti (che non so cosa ... (Liberoquotidiano.it)

Non chiamatela tassa - ma «contributo» : Tajani conferma che dalle banche potrebbero arrivare 3-4 miliardi per la Manovra - Comunque non ci saranno nuove tasse, questo è sicuro». Ora stanno facendo le ultime cose. Anche altre fonti ministeriali ribadiscono che sono ancora in corso delle limature al testo della legge di Bilancio. Poi, alle 20 di oggi – 15 ottobre -, inizierà il Consiglio dei ministri e sul tavolo di Palazzo Chigi comparirà lo schema della legge di Bilancio 2025, oltre al decreto fiscale collegato e al ... (Open.online)

“Questo è il massimo che possiamo fare”. Manovra - così Meloni ha piegato Tajani e Salvini : - L'articolo “Questo è il massimo che possiamo fare”. 000 euro per i nuovi nati “Rendiamo strutturale il taglio delle tasse sui lavoratori, e 3,5 miliardi provenienti da banche e assicurazioni saranno destinati alla Sanità e ai più fragili per garantire servizi migliori e più vicini alle esigenze di tutti”, continua la premier, che aggiunge: “Con questo Governo, l’Italia guarda al futuro con ... (Thesocialpost.it)