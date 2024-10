Manovra, Giorgetti: “Confermato cuneo fiscale, ‘sacrificio’ da banche e assicurazioni” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Conferma del cuneo fiscale, verifica su catasto ma no aggiornamento, incentivi fiscali significativi per non andare in pensione. Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, presenta in conferenza stampa la nuova Manovra. "Noi non soltanto confermiamo il cuneo fiscale e contributivo, ma addirittura faremo in modo che ci sia anche qualche beneficio sicuramente per redditi Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Conferma del, verifica su catasto ma no aggiornamento, incentivi fiscali significativi per non andare in pensione. Il ministro dell'Economia, Giancarlo, presenta in conferenza stampa la nuova. "Noi non soltanto confermiamo ile contributivo, ma addirittura faremo in modo che ci sia anche qualche beneficio sicuramente per redditi

