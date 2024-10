Manovra: Biancofiore, 'attenta a famiglie, aiuta crescita, smentita propaganda sinistra' (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 nov. (Adnkronos) - “La Manovra approvata ieri sera dal Consiglio dei ministri è attenta alle famiglie e alle imprese e smentisce la propaganda contro il governo che in queste settimane la sinistra ha messo in campo. Con la nuova legge di bilancio si aiuta la crescita e l'occupazione, con particolare attenzione al settore della sanità che avrà a disposizione più fondi dello scorso anno”. Lo dice la senatrice Michaeala Biancofiore, presidente del gruppo Civici d'Italia, Noi moderati, Maie. “Aver confermato e ampliato fino a 40 mila euro di reddito il taglio del cuneo fiscale, che diventa strutturale – aggiunge - è un grande risultato. Liberoquotidiano.it - Manovra: Biancofiore, 'attenta a famiglie, aiuta crescita, smentita propaganda sinistra' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 nov. (Adnkronos) - “Laapprovata ieri sera dal Consiglio dei ministri èallee alle imprese e smentisce lacontro il governo che in queste settimane laha messo in campo. Con la nuova legge di bilancio silae l'occupazione, con particolare attenzione al settore della sanità che avrà a disposizione più fondi dello scorso anno”. Lo dice la senatrice Michaeala, presidente del gruppo Civici d'Italia, Noi moderati, Maie. “Aver confermato e ampliato fino a 40 mila euro di reddito il taglio del cuneo fiscale, che diventa strutturale – aggiunge - è un grande risultato.

