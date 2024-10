Ilnapolista.it - Lobotka, distrazione di primo grado del semitendinoso sinistro. Salta sicuramente Empoli e Lecce

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Napoli ha diramato sul proprio sito ufficiale il bollettino medico in merito alle condizioni di: “Ssc Napoli Training Center- Gli azzurri continuano la preparazione in vista del match contro l’, in programma domenica alle 12:30 allo stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena. Buongiorno, Di Lorenzo, Kvaratskhelia,, Ngonge e Raspadori sono rientrati dagli impegni con le Nazionali.si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato unadidel“. I tempi di recupero Brutte notizie quindi in casa Napoli.la ripresa del campionato e quindi sarà assente contro l’. Dovrebbe anche dare forfait con il, per provare a rientrare poi con il Milan il 29 ottobre. I tempi di recupero dovrebbero essere di due settimane circa.