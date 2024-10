LIVE Sonego-Ruud 1-4, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: break del norvegese nel 1° set (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-STRICKER 40-15 Rischia la seconda, è vincente. 30-15 Prima vincente. 15-15 Attacca di dritto e chiude con lo smash Sonego. 0-15 Sbaglia una volèe di rovescio dopo aver sbagliato la direzione dell’attacco Sonego. 1-4 A quindici Ruud. 40-15 Prima vincente. 30-15 Doppio fallo (1°). 30-0 Attacco di dritto e comoda volèe Ruud. 15-0 Ace (2°). 1-3 Si sblocca l’azzurro, tiene la battuta per la prima volta nel match. A-40 Prima vincente!! 40-40 Doppio fallo (1°). 40-30 Risposta aggressiva di Ruud e punto diretto. 40-15 Servizio e dritto. 30-15 Che scambio, passa Sonego con il dritto. Può ‘gasarlo’! 15-15 Prima vincente!! 0-15 Errore di rovescio Sonego. 0-3 A quindici il norvegese. 40-15 Ace (1°). 30-15 Lungo di poco il lob di Ruud. 30-0 Servizio vincente. 15-0 Lungo il recupero di rovescio dell’azzurro. Oasport.it - LIVE Sonego-Ruud 1-4, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: break del norvegese nel 1° set Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-STRICKER 40-15 Rischia la seconda, è vincente. 30-15 Prima vincente. 15-15 Attacca di dritto e chiude con lo smash. 0-15 Sbaglia una volèe di rovescio dopo aver sbagliato la direzione dell’attacco. 1-4 A quindici. 40-15 Prima vincente. 30-15 Doppio fallo (1°). 30-0 Attacco di dritto e comoda volèe. 15-0 Ace (2°). 1-3 Si sblocca l’azzurro, tiene la battuta per la prima volta nel match. A-40 Prima vincente!! 40-40 Doppio fallo (1°). 40-30 Risposta aggressiva die punto diretto. 40-15 Servizio e dritto. 30-15 Che scambio, passacon il dritto. Può ‘gasarlo’! 15-15 Prima vincente!! 0-15 Errore di rovescio. 0-3 A quindici il. 40-15 Ace (1°). 30-15 Lungo di poco il lob di. 30-0 Servizio vincente. 15-0 Lungo il recupero di rovescio dell’azzurro.

