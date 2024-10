Biccy.it - Litigata tra gieffine nella notte: “Mi hai tirato una spallata. Bulletta”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) In pienaè scoppiata unatra le donne del Grande Fratello, che si sono divise in due gruppi, da una parte Jessica Morlacchi, Mariavittoria Minghetti e Amanda Lecciso, dall’altra le Non è la Rai, Yulia Bruschi e Shaila Gatta. Tutto è nato perché Mariavittoria ha detto che il gruppo rivale la guarda male e sparla di lei e che Yulia le haunae “l’ha travolta”. Dopo aver sentito le lamentele di Mariavittoria, le Non è la Rai e Yulia hanno voluto un confronto in piscina. La Bruschi è partita all’attacco con un tono agitato: “Una? ma sei seria? Perché non mi hai chiesto ‘Yulia mi hai triato unanon te ne sei accorta?’. Invece covi rancore e sparli“. Mariavittoria ha spiegato come mai non si è lamentata subito: “Mi hai travolta è impossibile che non te ne fossi accorta.