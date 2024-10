Lettera43.it - L’ex direttore del Tg1 Giuseppe Carboni fa causa alla Rai per demansionamento

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)del Tg1ha presentato una denuncia contro la Rai per. Come riporta Il Foglio, l’attualedi Rai Parlamento avrebbe registrato le sue conversazioni private con il capo del personale di Viale Mazzini, Felice Ventura, allegandole. Per due anniè stato lasciato senza incarichi Dopo aver diretto il Tg1 dal 2018 al 2021,, considerato vicino al Movimento 5 stelle, è stato lasciato per due anni senza incarichi. Dopodiché, sotto l’amministrazione Sergio-Rossi, è sbarcato a Rai Parlamento e ha iniziato a registrare Ventura. Non è noto il contenuto degli scambi, ma secondo Il Foglio il responsabile del personale Rai si sarebbe lasciato andare con retroscena e commenti su altri direttori e dipendenti della tv pubblica.