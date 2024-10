"L'ex caserma di via Rossetti risponderà a esigenze scuole comunali" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) TRIESTE - Gli assessori comunali all'educazione, Maurizio De Blasio, e ai lavori pubblici, Elisa Lodi, hanato positivamente il passaggio di proprietà, così come auspicato dall'amministrazione comunale, in modo da recuperare e rigenerare un'area abbandonata da tempo: "Si tratta - hanno Triesteprima.it - "L'ex caserma di via Rossetti risponderà a esigenze scuole comunali" Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) TRIESTE - Gli assessoriall'educazione, Maurizio De Blasio, e ai lavori pubblici, Elisa Lodi, hanato positivamente il passaggio di proprietà, così come auspicato dall'amministrazione comunale, in modo da recuperare e rigenerare un'area abbandonata da tempo: "Si tratta - hanno

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

De Blasio e Lodi - ex caserma risponderà a esigenze scuole comunali - TRIESTE - Gli assessori comunali all'educazione, Maurizio De Blasio, e ai lavori pubblici, Elisa Lodi, hanno commentato positivamente il passaggio di proprietà, così come auspicato dall'amministrazione comunale, in modo da recuperare e rigenerare un'area abbandonata da tempo: "Si tratta - hanno... (Triesteprima.it)