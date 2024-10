Lecce, esplode conduttura: idraulico di 62 anni morto sul colpo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A causare l'incidente potrebbe essere stata la pressione troppo alta all’interno dell'impianto e il malfunzionamento dei meccanismi di sicurezza. Fanpage.it - Lecce, esplode conduttura: idraulico di 62 anni morto sul colpo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A causare l'incidente potrebbe essere stata la pressione troppo alta all’interno dell'impianto e il malfunzionamento dei meccanismi di sicurezza.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Esplode un’autoclave vicino a Gallipoli (Lecce) : un operaio di 62 anni muore schiacciato - A perdere la vita è stato Fernando Coletta, idraulico di 62 anni. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta della procura di Lecce, affidata ai carabinieri e – come di consueto per gli incidenti sul lavoro – agli ispettori dello Spesal. Una violenta esplosione mentre riparava l’impianto di un’autoclave non ha lasciato scampo a un operaio che era al lavoro nel Salento. (Ilfattoquotidiano.it)

Il Milan spiana il Lecce? Gotti sconcertante a fine partita : "Peccato originale" - esplode la polemica - Abbiamo forzato le giocate ed è nato il terzo gol, quattro minuti ci sono costati la partita". Ma a fine partita a far discutere sono le parole di Luca Gotti, mister dei salentini, che prova a spiegare così, ai microfoni di Dazn, il tonfo con i rossoneri: "Trentotto minuti buoni, molto buoni del nostro Lecce qui a Milano. (Liberoquotidiano.it)

La bomboletta spray cade a terra ed esplode in campo durante Lecce-Sassuolo : l’arbitro deve interrompere la gara - Qualche secondo prima dell’esplosione, la bomboletta si era sganciata dalla fondina applicata all’altezza della cintura finendo a terra: l’impatto con il terreno è stato decisivo. Bomboletta nuova di zecca e gara che poi è proseguita regolarmente fino al 90?. È successo anche questo in Coppa Italia. (Ilfattoquotidiano.it)