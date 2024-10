Lazio | Guendouzi in dubbio per la Juventus Baroni allerta Vecino

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lacontinua a lavorare in vista della prossima sfida di campionato contro la, in programma sabato all’Allianz Stadium. Contro i bianconeri Marcodovrà sicuramente fare a meno di Manuel Lazzari e spera di avere, almeno in panchina, Matteo. Il centrocampista biancoceleste ha abbandonato anzitempo la sfida di Nations League vinta 1-2 dalla sua Francia contro il Belgio, a causa di un infortunio al piede. L’allarme per il momento è rientrato, visto che sembra trattarsi solo di una forte cuntusione che scongiurerebbe il rischio di un lungo stop, maresta comunque inper la trasferta di Torino.avrà a disposizione due giorni per valutarne le condizioni ma ha già messo in pre-allarme Matias, ormai praticamente recuperato e pronto a dare il suo contributo in caso di forfait del francese.