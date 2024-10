L’Atletico Ascoli alla ricerca di nuove soluzioni (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ieri sono ripresi gli allenamenti delL’Atletico Ascoli in vista della trasferta di domenica prossima a Fossombrone, per l’ennesimo derby di questo inizio del campionato di Serie D. Mister Simone Seccardini si è soffermato a commentare con i suoi ragazzi le cose che non hanno funzionato nel match pareggiato contro L’Aquila e in particolare sull’azione del gol che ha consentito agli abruzzesi di agguantare l’1-1, dopo neanche un minuto dal bellissimo tiro a giro di Manel Minicucci con cui i bianconeri erano passati in vantaggio. Un gol, quello di Belloni, che anche a detta dell’allenatore de L’Aquila Giovanni Pagliari è stato importante perché sarebbe stato più complicato pareggiare i conti con il passare dei minuti. Ilrestodelcarlino.it - L’Atletico Ascoli alla ricerca di nuove soluzioni Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ieri sono ripresi gli allenamenti delin vista della trasferta di domenica prossima a Fossombrone, per l’ennesimo derby di questo inizio del campionato di Serie D. Mister Simone Seccardini si è soffermato a commentare con i suoi ragazzi le cose che non hanno funzionato nel match pareggiato contro L’Aquila e in particolare sull’azione del gol che ha consentito agli abruzzesi di agguantare l’1-1, dopo neanche un minuto dal bellissimo tiro a giro di Manel Minicucci con cui i bianconeri erano passati in vantaggio. Un gol, quello di Belloni, che anche a detta dell’allenatore de L’Aquila Giovanni Pagliari è stato importante perché sarebbe stato più complicato pareggiare i conti con il passare dei minuti.

L’Atletico Ascoli fa le prove anti L’Aquila - Da L’Aquila giungono notizie che Giannini ha recuperato dall’infortunio e si sta allenando in gruppo. Le due squadre hanno praticamente lo stesso cammino con tre vittorie un pareggio e una sconfitta e arrivano a questo match appaiate a quota 10 punti. Valerio Rosa . L’Aquila ha iniziato con un netto 3-0 contro la Civitanovese poi è andata a pareggiare a Termoli (1-1), ha battuto la Recanatese ... (Ilrestodelcarlino.it)

Un momento magico per l’Atletico Ascoli - La vittoria conuqistata allo stadio ‘Savini’ di Notaresco è stata sofferta, ma meritata con un atteggiamento sempre propositivo e tanta compattezza soprattutto dopo l’espulsione di Camilloni che ha pareggiato i conti con il rosso comminato in precedenza a Di Cairano. Valerio Rosa . Simone Seccardini alla fine del match è parso molto soddisfatto, rimanendo sempre con i piedi ben saldi per terra: ... (Ilrestodelcarlino.it)

L’Atletico Ascoli ritrova la via del gol - La sensazione in queste prime giornate del Girone F di Serie D è che il campionato sarà molto combattuto e si potrà vincere o perdere contro chiunque. Il match è stato rocambolesco perché di fronte avevamo un avversario forte, organizzato, intenso, con 5-6 calciatori che l’hanno scorso erano protagonisti in Lega Pro". (Ilrestodelcarlino.it)