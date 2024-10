L'astronauta veste Prada (Di mercoledì 16 ottobre 2024) In occasione del Congresso Astronautico Internazionale di Milano, Axiom Space e Prada hanno presentato in anteprima il design innovativo della tuta spaziale Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU), che sarà utilizzata nella missione Artemis III della NASA, destinata a riportare l'uomo sulla Luna. Questa collaborazione tra l'ingegneria aerospaziale di Axiom e la maestria artigianale di Prada rappresenta una nuova frontiera non solo per l'esplorazione spaziale, ma anche per le collaborazioni tra settori tradizionalmente distanti. Unendo creatività e tecnologia, le due aziende hanno creato una tuta che coniuga funzionalità estrema e innovazione estetica. Il design della tuta, sviluppato in gran parte grazie all'esperienza di Prada sui materiali ad alte prestazioni, è stato progettato per affrontare le condizioni estreme del polo sud lunare. Panorama.it - L'astronauta veste Prada Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) In occasione del Congresso Astronautico Internazionale di Milano, Axiom Space ehanno presentato in anteprima il design innovativo della tuta spaziale Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU), che sarà utilizzata nella missione Artemis III della NASA, destinata a riportare l'uomo sulla Luna. Questa collaborazione tra l'ingegneria aerospaziale di Axiom e la maestria artigianale dirappresenta una nuova frontiera non solo per l'esplorazione spaziale, ma anche per le collaborazioni tra settori tradizionalmente distanti. Unendo creatività e tecnologia, le due aziende hanno creato una tuta che coniuga funzionalità estrema e innovazione estetica. Il design della tuta, sviluppato in gran parte grazie all'esperienza disui materiali ad alte prestazioni, è stato progettato per affrontare le condizioni estreme del polo sud lunare.

