L’abito fatto da 3650 unghie di Schiaparelli indossato da Mikey Madison Tutti i segreti

Quando si parla di Schiaparelli, non ci si può aspettare niente di meno che un'esplosione di creatività e audacia. Lo dimostra l'incredibile abito indossato da Mikey Madison alla premiere di Anora a New York, un vero capolavoro realizzato da Daniel Roseberry per la collezione Schiaparelli primavera-estate 2024. Il vestito è stato un concentrato di moda e arte, decorato da ben 3650 unghie finte, che lo hanno trasformato in una delle creazioni più iconiche di questa stagione. Schiaparelli e l'arte del dettaglio Il marchio Schiaparelli, da sempre sinonimo di avanguardia e creatività, ha voluto giocare con l'idea della manicure in maniera completamente innovativa.

