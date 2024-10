Kyrgios attacca Sinner con illazioni gravissime: “Clostebol usato per coprire un ciclo di doping” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il tennista australiano nuovamente va all'attacco di Sinner. Kyrgios stavolta ha condiviso un post sui social nei quali vengono fatte illazioni enormi sul numero 1 ATP. Fanpage.it - Kyrgios attacca Sinner con illazioni gravissime: “Clostebol usato per coprire un ciclo di doping” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il tennista australiano nuovamente va all'attacco distavolta ha condiviso un post sui social nei quali vengono fatteenormi sul numero 1 ATP.

Bufera Sinner - è caos sul web : Kyrgios lo ha fatto ancora - messaggio durissimo - Non a tutti però è andata giù la sua ennesima vittoria, anzi: le parole di Kyrgios hanno nuovamente fatto il giro del web. È ormai chiaro da tempo che Jannik Sinner non è propriamente uno dei favoriti di Kyrgios: l’australiano ha fin da subito cavalcato l’onda della caso Clobestel per andare contro il tennista altoatesino e anche dopo la vittoria di questa mattina ha detto nuovamente la sua sui ... (Rompipallone.it)

Kyrgios vomita insulti su Sinner : "Questo str***" - scoppia il caos dopo Shangai - L'ennesimo attacco di una lunga serie da parte di un tennista che odia letteralmente Sinner. L'australiano Nick Kyrgios è un disco rotto, continua col suo attacco al 23enne altoatesino, partito dopo la positività indiretta al Clostebol, e nel frattempo che il Tas di Losanna si pronunci sulla questione, dopo il ricorso della Wada, il tennista australiano è tornato ad attaccare su X, dopo il ... (Liberoquotidiano.it)

“Questo s*****o non dovrebbe nemmeno giocare”. E Kyrgios replica : “Sì - è ridicolo”. Continua l’accanimento contro Sinner - Ridiculous lol — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) October 13, 2024 L’ossessione di Kyrgios si chiama “Jannik Sinner” Kyrgios continua a far rumore, ma solo dal divano di casa. L’unica risposta che conosce Sinner, invece, è quella del campo. L'articolo “Questo s*****o non dovrebbe nemmeno giocare”. (Ilfattoquotidiano.it)