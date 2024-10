Calciomercato.it - Juventus, dal cambio ruolo al prezzo: il punto su Leo Ortiz | CM.IT

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Leoè stato accostato allanelle ultime ore, ecco come stanno le cose in vista del calciomercato invernale Dopo un inizio di stagione fenomenale che gli è valso l‘interessamento di diverse big europee, Gleison Bremer si è visto crollare il mondo addosso dopo la rottura del legamento crociato che lo terrà lontano dai campi da gioco per diversi mesi. Divenuto subito un pilastro nello scacchiere tecnico-tattico di Thiago Motta, il 27enne brasiliano rappresenta una perdita importante per il tecnico dellache, almeno fino a gennaio, dovrà cavarsela con gli elementi attualmente in rosa. Leo(Lapresse) – calciomercato.itNonostante la presenza di alcuni calciatori senza contratto , ad oggi la dirigenza bianconera ha deciso di non attingere al mercato degli svincolati per avere un ventaglio di scelte più ampio durante la finestra invernale di calciomercato.