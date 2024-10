Oasport.it - Judo, Maria Centracchio si ritira. Diventerà allenatrice

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)sidalagonistico. L’atleta molisana, che alle Olimpiadi di Tokyo ha vinto la medaglia di bronzo nella categoria dei -63 kg, ha deciso di interrompere la sua attività per dedicarsi al post carriera, che comunque rimarrà vicino al tatami, intraprendendo la carriera da. L’azzurra, classe 1994, scrive sui suoi canali social: “La mia carriera agonistica finisce e inizia, a piccoli passi, quella dall’altra parte della barricata, con tutta la voglia di dare il massimo per gli altri e di crescere insieme a loro, con dedizione, studio e più attenzione possibile, sempre al servizio delle Fiamme Oro”. Poi aggiunge: “È passato un po’ di tempo, tre anni per l’esattezza, dalla mia ultima volta sul tatami di gara, tre anni da quando ho realizzato il mio sogno più grande, lasciando Tokyo con una medaglia olimpica al collo.