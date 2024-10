Unlimitednews.it - Italgas-Farnesina, intesa per rafforzare sicurezza dipendenti all’estero

Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) –rafforza l’impegno per la tutela deiin viaggio di lavorograzie a un Protocollo d’siglato oggi al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale tra l’Amministratore Delegato di, Paolo Gallo, e il Capo dell’Unità di Crisi, Nicola Minasi, su impulso del Ministro degli Esteri Antonio Tajani.L’accordo segna l’avvio di una collaborazione volta a elevare ulteriormente gli standard diin ambito internazionale attraverso la mitigazione dei possibili rischi legati alle trasferte di lavoro.Il Protocollo ha infatti l’obiettivo diulteriormente l’impegno diverso ladei propriin viaggio o che operanoper lavoro in linea con i principi del “Duty of Care” e con gli standard internazionali per la gestione dei rischi nei viaggi.