Israele, risposta a attacco Iran: Netanyahu ha approvato obiettivi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha approvato una serie di obiettivi da colpire in Iran per rappresaglia all'attacco missilistico del primo ottobre scorso. Lo ha detto una fonte israeliana ad Abc News, senza fornire ulteriori dettagli sugli obiettivi specifici e se si tratti di target militari. Nessuna informazione neanche sui tempi della rappresaglia. Netanyahu, L'articolo Israele, risposta a attacco Iran: Netanyahu ha approvato obiettivi proviene da Webmagazine24.

Netanyahu autorizza attacchi in Iran e denuncia minacce da Hezbollah in Libano - Israele ha ribadito che le proprie operazioni contro Hezbollah non mirano a colpire le forze Unifil, e ogni incidente avvenuto in tal senso sarà sottoposto a un’esaminazione approfondita. Ultimo aggiornamento il 16 Ottobre 2024 da Sofia Greco Facebook WhatsApp Twitter . Queste affermazioni pongono l’accento sulla complessità della dinamica libanese e israeliana, dove l’armamento di ... (Gaeta.it)

