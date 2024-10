Inghilterra ufficiale | Thomas Tuchel è il nuovo commissario tecnico

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tramite un comunicato, la Football Association ha annunciato cheè ildella Nazionale dell’. L’allenatore tedesco sarà affiancato da Anthony Barry, suo vice già nella scorsa stagione al Bayern Monaco e in precedenza al Chelsea. “torna al calcio inglese dopo un periodo ricco di trofei con il Chelsea, che lo ha portato a diventare campione europeo e mondiale, avendo anche ottenuto successi a livello d’élite in Germania e Francia. Il suo arrivo alla FA conclude un’ampia ricerca di reclutamento iniziata a luglio, subito dopo la corsa dei Three Lions alla finale di UEFA EURO 2024” si legge nella nota. “La decisione di reclutaree Barry è stata approvata dal Consiglio della FA all’inizio della scorsa settimana, conche ha firmato il suo contratto martedì 8 ottobre.