Inghilterra le reazioni dei giornali all’ingaggio di Tuchel | È un giorno nero

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Non sono andati per il sottile iinglesi dopo l’annuncio di Tomascome nuovo allenatore della nazionale dei Tre Leoni, con l’ex Chelsea e Psg che subentrerà al traghettatore Lee Carsley (alla guida della squadra fino alla fine del girone di Nations League). Il Daily Mail ha parlato di «un: così siamo diventati lo zimbello del mondo. Il calcio internazionale», è scritto in un articolo a firma della redazione sport, «dovrebbe essere il meglio di noi stessi contro il meglio degli altri Paesi. Gareth Southgate», il ct che ha guidato alle due finali europee (perse) l’«non piaceva a tutti. Ma è un veterano della nazionale e ha dato una identità alla squadra, in questo senso». Insomma, antipatico, ma inglese: «Non abbiamo imparato dalla mentalità “prendi i soldi e scappa” di altri stranieri come Sven Goran Eriksson e Fabio Capello?».