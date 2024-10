Inchiesta ultrà, la telefonata di Luca Lucci a Fedez: “Sto facendo un’azienda, ci prendiamo gli artisti” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Luca Lucci, arrestato lo scorso 30 settembre per associazione per delinquere, il 21 gennaio scorso ha avuto una lunga conversazione telefonica con Fedez. Il capo ultrà del Milan ha parlato della sua intenzione di creare una "azienda" per organizzare eventi e concerti, con il rapper che gli ha assicurato: "Io ci sono frate". Fanpage.it - Inchiesta ultrà, la telefonata di Luca Lucci a Fedez: “Sto facendo un’azienda, ci prendiamo gli artisti” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), arrestato lo scorso 30 settembre per associazione per delinquere, il 21 gennaio scorso ha avuto una lunga conversazione telefonica con. Il capodel Milan ha parlato della sua intenzione di creare una "azienda" per organizzare eventi e concerti, con il rapper che gli ha assicurato: "Io ci sono frate".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fedez al capo ultrà del Milan Luca Lucci : “Pensano che sei un criminale - ma sei un patatone” - E ancora: “Ho beccato Sfera (Sfera Ebbasta, ndr) e gli ho detto ‘Sfera, mi dici qual è il problema?”. Fedez al capo ultrà del Milan Luca Lucci: “Sei un patatone” Emergono nuove intercettazioni tra Fedez e Luca Lucci, il capo ultrà del Milan arrestato nell’ambito dell’inchiesta per estorsioni, richiesta di pizzo e risse e lesioni tra gruppi che ha portato al fermo di diversi ultras del Milan e ... (Tpi.it)

Arresti ultras - Davide Calabria sentito dai pm : le domande sull'incontro con Luca Lucci - L'appuntamento in un bar per parlare, chiaramente, di Milan. Davide Calabria, capitano dei rossoneri, è stato sentito martedì come testimone nell'inchiesta della squadra mobile coordinata dai pm Paolo Storari e Sara Ombra che due settimane fa ha portato all'arresto di 19 persone, quasi tutte... (Milanotoday.it)

Ultrà - la versione di capitan Calabria : "Lucci mi chiese dello spogliatoio" - La conclusione del ragionamento? Alla domanda se sia il caso di continuare a usare il nome Curva Sud Milano, la risposta "è più che mai un sì". Un confronto finito al centro dell’audizione di Calabria come persona informata sui fatti andata in scena due giorni fa. Intanto si fa sentire a due settimane dall’inchiesta la curva Sud rossonera, con un comunicato: "Non abbiamo mai gestito parcheggi, ... (Ilgiorno.it)