"Hai fatto schifo dall'inizio alla fine". A Temptation Island c'è la svolta tra Mirco e Giulia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nella penultima puntata del reality show di Canale 5 si consuma il confronto finale tra Mirco e Giulia. Il falò tanto atteso regala un colpo di scena senza precedenti. Ci troviamo alle battute finali di Temptation Island ed è arrivato il momento di tirare le somme sui percorsi che le coppie hanno intrapreso. Nella puntata che è andata in onda il 15 ottobre su Canale 5, il pubblico ha potuto scoprire il destino finale della coppia formata da Mirco e Giulia. Dopo che la settimana scorsa abbiamo visto il fidanzato fuggire per un'esterna insieme alla sua tentatrice - all'insaputa di Giulia -, il conduttore dello show è corso da Mirco perché la sua (ex) compagna ha chiesto subito un falò. Più che una richiesta, da parte di Giulia, è

