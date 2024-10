Grey's Anatomy, una star denuncia il licenziamento "feroce e ingiusto" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Scontro tra un'ex protagonista della serie televisiva di Shonda Rhimes e la produzione per la fine del rapporto lavorativo. L'anno prossimo Grey's Anatomy compirà vent'anni dalla messa in onda della prima stagione e nel corso della serie sono tantissimi gli attori che hanno partecipato alle riprese, sia nel cast principale e regolare dello show sia in ruoli limitati ad un episodio. Nelle ultime ore ha fatto scalpore la rabbia di una ex star dello show che ha denunciato pubblicamente un brusco licenziamento che, a suo parere, sarebbe stato piuttosto feroce e ingiusto, escludendo il suo personaggio dalla trama. Addio sofferto Si tratta di Sarah Drew, l'attrice che ha interpretato la dottoressa April Kepner, uscita dalla serie dopo la stagione Movieplayer.it - Grey's Anatomy, una star denuncia il licenziamento "feroce e ingiusto" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Scontro tra un'ex protagonista della serie televisiva di Shonda Rhimes e la produzione per la fine del rapporto lavorativo. L'anno prossimo'scompirà vent'anni dalla messa in onda della prima stagione e nel corso della serie sono tantissimi gli attori che hanno partecipato alle riprese, sia nel cast principale e regolare dello show sia in ruoli limitati ad un episodio. Nelle ultime ore ha fatto scalpore la rabbia di una exdello show che hato pubblicamente un bruscoche, a suo parere, sarebbe stato piuttosto, escludendo il suo personaggio dalla trama. Addio sofferto Si tratta di Sarah Drew, l'attrice che ha interpretato la dottoressa April Kepner, uscita dalla serie dopo la stagione

